«Утром я проснулся от звука сирен»: Макс Барских рассказал, что творится в последние часы в Киеве

Украинский певец Макс Барских в Instagram рассказал о ситуации, которая происходит в последние часы в столице Украины — Киеве.

«Я нахожусь сейчас в Киеве. Сегодня утром я проснулся от звука сирен и взрывов!» Макс Барских

Как отметил Макс Барских, его душа болит от происходящего вокруг. Известный певец призвал к миру все противоборствующие стороны.

«Боже, не верится, что это происходит. Господи, помоги», «Как деньги в России зарабатывать, так первый», «Он — умничка, две матки сосал. И на Украине, и в России выступал. Он же знает, как и все, что Россия терпеливая, на нее грязь льют, а она разрешает дальше денежку им зарабатывать. Сейчас поговорит, а потом с концертом приедет», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Россия проводит специальную операцию в Донбассе. Ранее президент Владимир Путин подписал указ о признании Россией ДНР и ЛНР.

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