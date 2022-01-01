Всей семьей: Рита Агибалова из «Дома-2» показала на одном фото красавца-мужа и подросших сына и дочку

Бывшая участница «Дома-2» Рита Агибалова уже несколько лет счастлива в браке с финансистом Павлом Марсо.

У супругов растет дочка Бэлла, а сына Риты от Евгения Кузина Павел Марсо воспитывает как родного.

Рита Агибалова редко показывает мужа в своем микроблоге. Павел Марсо не любит публичность так, как его жена.

Но в Новый год молодой человек позировал со всей семьей для традиционного снимка. В итоге, довольная, счастливая и улыбающаяся Рита Агибалова предстала на фото в микроблоге в окружении мужа Павла и детей Мити и Бэллы.

Семья позирует на фоне новогодней елочки, которая стоит в гостиной их особняка на Кипре.

«С Новым годом, друзья. От нашей семьи вам самые наилучшие пожелания. Верьте, что все задуманное вами сбудется! Потому что так и будет», — пожелала своим подписчикам Маргарита Агибалова.

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