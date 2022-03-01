И показал на себе: Васильев рассказал, как при помощи одежды спрятать живот в одно мгновение

Прежде всего ведущий посоветовал меньше есть.

Пока «Модный приговор» на Первом канале взял паузу в вещании, ведущий проекта Александр Васильев делится своими фэшн-хитростями на YouTube-канале Formulamodis. На сей раз эксперт рассказал, как спрятать живот при помощи одежды.

Прежде всего Васильев посоветовал меньше есть, и вот если сделать это не получается, скорректировать свой внешний вид. Он признался, что сам имеет животик, который скрывает под нарядами.

«У меня неидеальная фигура и есть животик, но я стараюсь всегда вертикалью закрывать его, так он заметен меньше», — сказал Александр.

Васильев показал на свой лук, где роль вертикали выполнял свободно висящий спереди шарф, а также расстегнутые края пиджака. Также это могут быть швы, полоски на одежде, завязки, пуговицы, рисунок, косынки, распахнутый плащ и так далее.

Историк моды не скрыл, что также носит корректирующее белье и корсет. «Я не считаю это постыдным», — заметил он.

Важно, кроме того, следить за походкой, не выставляя вперед живот, как это делают некоторые мужчины.

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