Цыганова: «Пусть артисты из Украины выступают за границей, только там они никому не нужны»

Артистка высказалась в адрес тех, кто оскорбляет наших соотечественников.

Российских знаменитостей сильно задело то, что многие их украинские коллеги нелицеприятно начали высказываться в адрес наших соотечественников, буквально поливая людей грязью. Из уст, скажем, Насти Каменских и Макса Барских льются отборные оскорбления.

Певица Вика Цыганова считает, что таким людям больше не место в России.

«Пусть сидят за границей и там выступают. Но только дело в том, что они никому там не нужны. Это позиция неблагодарных. Самое приятное и радостное, что они все вскрылись сейчас. И нашим зрителям надо подумать, на чьи концерты они ходят, кому несут деньги. Все они просто кровожадная шушера», — эмоционально говорит певица Teleprogramma.pro.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.