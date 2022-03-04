Куда столько? Что Бородина накупила в Дубае, узнав о европейских санкциях

Известные бренды одежды H&M, COS, Arket, & Other Stories, Monki и Weekday, Mango, Boohoo, Nike, Ganni, а также маркетплейсы ASOS, Farfetch, Yoox, Net-a-porter, Mr Porter, Matchesfashion и Mytheresa и другие остановили работу на территории России из-за спецоперации страны на Украине.

Ксения Бородина в связи с этим устроила в Дубае глобальный шопинг по местным модным магазинам. Ведущая рассказала поклонникам, что многие ее подруги сделали ей множество заказов, попросив приобрести в Арабских Эмиратах вещи, которые теперь не доступны россиянам.

Сама же звезда наведалась в H&M, накупив в нем резинок для волос и детских пижам. Видимо, этот масс-маркет сильно покорил сердце знаменитости, раз она готова везти такую мелочевку из-за границы.

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