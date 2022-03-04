Советовала Хромченко: Бородина появилась на курорте в платье с модным «древесно-зебровым» принтом

Ксения Бородина провела несколько дней в Дубае со своими дочками и мамой. На этот раз ведущая не очень была активна в социальных сетях — оно и понятно, не самое лучшее время. Однако несколько модных нарядов показала поклонникам.
Одна из обновок — платье-халат с модным мандариновым «древесно-зебровым» принтом». На такой рисунок ранее советовала обратить внимание ведущая «Модного приговора» Эвелина Хромченко.
Стилист рассказала, что звериные принты все еще очень актуальны, но в настоящий момент они трансформируются, приобретая новые формы и расцветки, и вот такой «древесно-зебровый» рисунок весьма приветствуется современным фэшн-миром.
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