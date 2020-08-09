Цена доходит до 7 миллионов: Киркоров похвастался новыми кроссовками Dior x Nike

Похоже, что слухи о внезапном обнищании Филиппа Киркорова слегка преувеличены. Напомним, во время разгара эпидемии коронавируса и наложенных в связи с этим ограничений эстрадный король объявил об открытии онлайн-магазина его вещей бывших в употреблении.

Кроме концертных нарядов, которые он почти не носил, площадка предлагала и довольно поношенную одежду и обувь за весьма внушительные деньги. Этот факт спровоцировал разговоры о том, что музыканту не хватает средств на жизнь. Между тем, как только режим самоизоляции был снят, Киркоров тут же отправился частным самолетом в Грецию, что явно не говорит о бедности человека.

А теперь Филипп Бедросович похвастался в своем блоге новыми кроссовками, которые он купил в официальном бутике Dior по предварительному заказу. Вожделенный экземпляр – коллаборация Dior и Nike. На старте продаж одна такая пара стоила 2 тысячи долларов, в пересчете на рубли – это примерно 147 тысяч рублей. Однако у ритейлеров стоимость на них могла доходить и до 100 тысяч долларов, в рублях эта цифра превращается в целое состояние – около 7 млн 360 тысяч.