«Виднеется даже через оверсайз»: беременная жена шефа Ивлева подчеркнула подросший животик в белом худи

Молодая супруга известного шеф-повара и ведущего кулинарного шоу Константина Ивлева Лера Куденкова ждет первенца.

Она находится уже на финальной стадии беременности и не перестает удивляться тому, как быстро меняются ее формы по мере приближения к родам.

На снимке, которым Лера Куденкова поделилась в сторис микроблога, она предстала в белом худи, сочетав его с черным жилетом и легинсами. В кадре отчетливо видны формы будущей мамы.

«Уже животик виднеется даже через оверсайз», — подписала кадр Лера Куденкова.

Напомним, не так давно Константин Ивлев и Лера Куденкова сообщили подписчикам малыша какого пола они ждут. Как выяснилось, у пары будет девочка.

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