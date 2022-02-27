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«Виднеется даже через оверсайз»: беременная жена шефа Ивлева подчеркнула подросший животик в белом худи

Молодая жена Константина Ивлева Валерия Куденкова ждет первенца.

«Виднеется даже через оверсайз»: беременная жена шефа Ивлева подчеркнула подросший животик в белом худи
Константин Ивлев и Лера Куденкова. Фото: instagram.com/valeriya__ivleva/

Молодая супруга известного шеф-повара и ведущего кулинарного шоу Константина Ивлева Лера Куденкова ждет первенца.

Она находится уже на финальной стадии беременности и не перестает удивляться тому, как быстро меняются ее формы по мере приближения к родам.

На снимке, которым Лера Куденкова поделилась в сторис микроблога, она предстала в белом худи, сочетав его с черным жилетом и легинсами. В кадре отчетливо видны формы будущей мамы.

Лера Куденкова показала подросший животик
Лера Куденкова показала подросший животик. Фото: instagram.com/valeriya__ivleva/

«Уже животик виднеется даже через оверсайз», — подписала кадр Лера Куденкова.

Напомним, не так давно Константин Ивлев и Лера Куденкова сообщили подписчикам малыша какого пола они ждут. Как выяснилось, у пары будет девочка.

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