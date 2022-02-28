«Не делать честь тем, кто этого не стоит»: Юлия Салибекова из «Дома-2» отказывается говорить о муже Тигране

Бывшие участники «Дома-2», супруги Юлия и Тигран Салибековы, готовятся к разводу после десяти лет совместной жизни.
Тигран уже несколько недель живет один. Он съехал от жены и детей после громкого скандала, и Юлия не желает его возвращения. Мать троих сыновей настроена решительно.
Супруги ведут войну друг с другом, рассказывая нелицеприятные факты из своей совместной биографии. Но, похоже, Юлия Салибекова решила поставить точку в публичном конфликте. Судя по всему, она поняла, что своими выступлениями только помогает популярности Тиграна в Сети.
В микроблоге Юлия Салибекова заявила, что больше не будет говорить об отношениях с отцом своих троих детей.
«Пора закрывать эту страничку и не делать честь тем, кто этого не стоит», — написала Юлия Салибекова в Instagram.
Подписчики поддержали экс-участницу «Дома-2», заявив, что ей стоит больше времени посвящать детям, а не разборкам с мужем.
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