«Не делать честь тем, кто этого не стоит»: Юлия Салибекова из «Дома-2» отказывается говорить о муже Тигране

Экс-участница реалити-шоу Юлия Салибекова дала понять, что больше не будет касаться темы развода в своем микроблоге.

Бывшие участники «Дома-2», супруги Юлия и Тигран Салибековы, готовятся к разводу после десяти лет совместной жизни.

Тигран уже несколько недель живет один. Он съехал от жены и детей после громкого скандала, и Юлия не желает его возвращения. Мать троих сыновей настроена решительно.

Супруги ведут войну друг с другом, рассказывая нелицеприятные факты из своей совместной биографии. Но, похоже, Юлия Салибекова решила поставить точку в публичном конфликте. Судя по всему, она поняла, что своими выступлениями только помогает популярности Тиграна в Сети.

В микроблоге Юлия Салибекова заявила, что больше не будет говорить об отношениях с отцом своих троих детей.

«Пора закрывать эту страничку и не делать честь тем, кто этого не стоит», — написала Юлия Салибекова в Instagram.

Подписчики поддержали экс-участницу «Дома-2», заявив, что ей стоит больше времени посвящать детям, а не разборкам с мужем.

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