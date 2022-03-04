Белый потолок и люстра: Эммануил Виторган из Латвии оставил странное сообщение

Актер Эммануил Виторган в сторис Instagram оставил странное сообщение из Латвии, которое взволновало его поклонников.
Он разместил кадр с белым потолком и люстрой. Теперь его поклонники гадают, что это все может значить.
Напомним, что Эммануил Виторган улетел несколько дней назад с семьей в Латвию. Однако он оставил в России некие важные документы. В соцсетях актер просил подписчиков о помощи.
Затем Эммануил Виторган снова словно испарился. Остается только гадать, что с ним происходит на чужбине.
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