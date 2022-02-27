«Взрослая, со своим характером»: Виторган поздравил дочь с днем рождения

Накануне Эммануил Виторган с женой и двумя дочками отправились в Юрмалу. Там живут родные Ирины Млодик, которых звездная семья решила навестить. А накануне старшей дочери пары Этель исполнилось четыре года.

В своем инстаграме Виторган поздравил малышку.

«Этеличка! Наше солнышко, сегодня тебе уже 4 годика! Ты такая взрослая, разумная, со своим характером! Будь, пожалуйста, счастливой! Мы с мамой тебя очень любим», — написал Виторган.

Фанаты присоединились к поздравлениям.

«Счастье для мамочки и папочки! Маленькая леди! Поздравляем», — писали пользователи Сети.

Напомним, Эммануил Виторган и Ирина Млодик воспитывают двух маленьких дочек. Также у них подрастает малышка Клара, которой в этом году исполнится три годика.

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