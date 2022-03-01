Эммануил Виторган из Латвии обратился за помощью к тем, кто остался в России

После закрытия авиасообщения известный актер оказался в непростой ситуации.

У известного актера Эммануила Виторгана проблемы: 82-летний кинодеятель успел уехать из России в Латвию до закрытия авиасообщения, но забыл в Москве кое-какие документы.

Теперь народный артист РФ ищет человека, который сможет перевезти для него эти бумаги через границу.

«Друзья! Кто срочно летит или едет из Москвы в Ригу! Нужно передать документы! Поделитесь, плиз!» — опубликовал мольбу актер на своей странице в Instagram.

Виторган, похоже, действительно в отчаянии, так как даже опубликовал свои контактные телефоны в посте.

Напомним, на фоне ситуации на Украине он покинул Россию вместе с женой и маленькими дочерями. У супруги актера Ирины Млодик имеется дом в Латвии, где известная семья планировала отдохнуть.

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