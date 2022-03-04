Концерт Максима Галкина в Казани перенесен с марта на сентябрь

Это уже второе мероприятие с участием юмориста, которое не состоится.

Концерт юмориста и телеведущего Максима Галкина в Казани, который должен был состояться 11 марта, перенесен на 22 сентября 2022 года.

О причинах переноса концерта представители концертной площадки не сообщили. Впрочем, можно догадаться, что смешить людей в такое непростое время — не лучшая идея.

Напомним, что 14 марта у Максима Галкина должен был состояться концерт в Архангельске, однако зрители стали возвращать билеты, поэтому организаторы поспешили его отменить, сообщает «Собеседник».

В начале спецоперации России на Украине муж певицы Аллы Пугачевой написал, что не в восторге от происходящего. После этого он перестал появляться в соцсетях. Лишь недавно он выкладывал видео, где подтверждал, что зрители действительно сдают билеты на его концерт в Архангельске.

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