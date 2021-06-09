«Пани Мария, Украина вас не приняла, предателей не любят нигде»: Садальский – резко о Максаковой

Как отметил актер, отцу оперной дивы было в свое время очень стыдно за свою дочь.

Актер Станислав Садальский в Instagram рассказал, что внимательно посмотрел программу «Прямой эфир», которую ведет популярный телеведущий Андрей Малахов. Гостьей в студии была оперная дива Мария Максакова, которая в последнее время частый гость на ток-шоу.

На протяжении всего эфира, как уверяет Садальский, девушка рассказывала, как отец подарил ей в свое время семикомнатную квартиру в Москве. При этом сам он заметил, что Петру Эриковичу на самом деле было горько и стыдно за свою сбежавшую на Украину наследницу.

«Он лично мне говорил: «Хорошо, что моя мама Зина не дожила до такого позора». Пани Мария, понимаю, Украина вас не приняла, предателей не любят нигде, вернулись в Россию. Так ведите себя скромнее».

Станислав Садальский

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Напомним, что Мария Максакова в 2016 году уехала из России вместе со своим мужем, политиком Денисом Вороненковым, который эмигрировал на Украину после заведения против него уголовного дела. В феврале 2017 года он был застрелен в Киеве. Не так давно Мария Максакова вернулась в Россию, став частым гостем на различных ток-шоу.

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