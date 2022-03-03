«Материнские, женские…»: какой главный совет 72-летняя Пугачева дала старшей дочке Орбакайте

Кристина Орбакайте еще будучи маленькой девочкой поняла, что хочет быть артисткой как ее мама. По словам певицы, почти все детство она провела за кулисами, видя то, как Алла Пугачева поет на сцене. Повзрослев Кристина снялась в культовом фильме «Чучело», доказав всем, что и она на многое способна без протекции и помощи именитых родителей. Орбакайте сумела выбиться из тени Примадонны, став кумиром миллионов. Сегодня она дает концерты, выпускает новые песни, гастролирует, снимается в кино и играет в театре.

В одном из интервью 50-летняя Кристина Орбакайте вспомнила, какой главный совет в свое время дала ей мама. Примадонна всегда старалась делиться житейской мудростью со своей старшей дочерью. Кристина трижды была замужем: от музыканта Владимира Преснякова – младшего певица родила сына Никиту, от бизнесмена Руслана Байсарова — сынишку Дени, а от предпринимателя Михаила Земцова — дочку Клавдию.

А вот, что Кристина Орбакайте говорит о маминых советах и пожеланиях.

«Много их было за все годы — разные: материнские, женские, бытовые, творческие… Они всегда мудрые. Наверное, процитирую одно: «Будь уверенной в себе, никогда не жалуйся и не вини кого-то в своих неудачах. Всегда рассчитывай на себя!» — приводит Wday слова Кристины Орбакайте.

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