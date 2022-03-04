Новости шоу-бизнеса: звезды «Сватов» прокляли Россию, Пугачева дала совет Орбакайте, Макаревич поспешил в Израиль

Самые читаемые новости из мира шоу-бизнеса 3 марта – в обзоре Teleprogramma.pro.

Актеры популярного сериала «Сваты», которые ранее восторгались Россией, теперь ее проклинают. Андрей Макаревич тем временем решил пожить в Израиле, а Алла Пугачева дала ценный совет старшей дочке Кристине Орбакайте.

Маргарита Симоньян поделилась радостной новостью. Журналист впервые вышла замуж. Пообещала, что в последний раз. Об этих и других новостях из мира шоу-бизнеса – в обзоре Teleprogramma.pro.

Актеры сериала «Сваты» проклинают Россию

В популярный и любимый многими сериал «Сваты» входит российско-украинский актерский состав. И если ранее Анна Кошмал, Алексей Капорин и Марина Сердешнюк, которые живут на Украине, души не чаяли в России, то теперь поливают грязью, проклинают и пишут в соцсетях недостоверную информацию.

Режиссер картины Андрей Яковлев, тоже украинец, тем временем, хранит молчание.

Андрей Макаревич решил пожить в Израиле

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич улетел в Израиль, где несмотря на неспокойную обстановку в мире продолжает усердно работать.

Как отметил Андрей Макаревич, сейчас он работает над своей старой композицией «Ночь», которая будет исполнена на иврите.

Алла Пугачева дала совет Кристине Орбакайте

Старшая дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте в этом году отметит свой 51-й день рождения. Она многодетная мама, счастливая жена, востребованная певица.

Недавно Кристина призналась, что всегда следовала советам мамы.

«Много их было за все годы — разные: материнские, женские, бытовые, творческие… Они всегда мудрые. Наверное, процитирую одно: «Будь уверенной в себе, никогда не жалуйся и не вини кого-то в своих неудачах. Всегда рассчитывай на себя!» — приводит Wday слова Кристины Орбакайте.

Маргарита Симоньян в первый и последний раз вышла замуж

Маргарита Симоньян прожила вместе с режиссером Тиграном Кеосаяном десять лет. За это время журналист успела родить ему троих детей, но в ЗАГС идти не спешила.

Накануне торжественное событие все-таки произошло. Влюбленные поставили штампы и получили документ, подтверждающий создание семьи. При этом Маргарита отметила, что замуж она вышла в первый и последний раз.

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Макеева высказалась в адрес экс-жены мужа и ее фанаток

Анастасия Макеева по-прежнему продолжает оправдываться за своего нового мужа Романа Малькова. По словам его бывшей жены, бизнесмен не платит алименты. Актриса же уверяет, что ее супруг обязательства выполняет, а Светлана сама виновата в некоторых своих бедах.

«Если она не может от приставов получить деньги, она может прилететь в Россию и выяснять это со службами приставов. Мой муж все свои обязанности выполняет», — рассказала Макеева.

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Данко порекомендовал Лободе ехать восвояси

Певец Данко вот уже несколько лет живет в Крыму. По его словам, за последнее время там ничего не изменилось – «все спокойно по ценам и никаких потрясений».

При этом певец подчеркнул, что «всякие вроде Лободы пусть едут к себе, раз у нас плохо».

«А то у нас кормятся и нас же обвиняют во всем. Это информационная война», — заключил артист.

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