«Не хочу сниматься в фильмах Сарика Андреасяна»: Надежда Сысоева – о закрытии международных проектов

По словам актрисы, она всегда мечтала сыграть в Голливуде с Уиллом Смитом.

Актриса Надежда Сысоева в сторис Instagram заявила, что всегда мечтала сыграть в Голливуде вместе с Уиллом Смитом, но после введения санкций против нашей страны со стороны Запада это невозможно осуществить.

Как заметила Надежда Сысоева, уже многие добились из россиян успеха за рубежом. Она мечтала пополнить этот список. По словам Сысоевой, она прекрасно знает чувства российских артистов, которым закрыли международные проекты.

«Я сказала маме, что у меня больше нет цели. Мама, конечно, плачет, ведь она знает, что я упертый и целеустремленный человек. А теперь я не понимаю, куда стремлюсь. Я не хочу сниматься в фильмах Сарика Андреасяна». Надежда Сысоева

Напомним, что Сарик Андреасян уже не раз подвергался критике со стороны российских звезд шоу-бизнеса. Некоторые считают его бездарным режиссером.

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