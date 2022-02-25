«Если стыдно, на выход!»: Сарик Андреасян высказался о тех, кто против позиции России, относительно Донбасса

Режиссер Сарик Андреасян поддержал официальную позицию России относительно Донбасса. Его возмутили многочисленные посты людей, которые стыдятся ее.
«Где же был ваш стыд когда сжигали заживо людей в доме профсоюзов в Одессе? Где ваш стыд, когда за восемь лет убито тысячи людей в Луганске и Донецке? У них было восемь лет чтобы договориться, но эти восемь лет потрачены на то, чтобы унижать людей, считать их за быдло, относиться к ним, как к третьему сорту! Ну, конечно, откуда вам это знать, вы же интересуетесь только слухами с Патриарших, а о войне вы узнали только утром! Хватит жить иллюзиями! Мы не Ирак, не Ливия, не Сирия! Нас окружать ракетами не нужно», — сказал Сарик Андреасян.
Он считает, что стыдно должно быть за такое неуважение с собственной стране. И это ему стыдно читать этих людей. Сарик, как и многие люди, имеет друзей украинцев и очень сожалеет, что нет привычного мира, но он хочет оставаться гражданином своей страны.
«А если совсем стыдно, то визы еще не запретили, можете успеть на выход, а я остаюсь! Я старый русский армянин и буду защищать интересы Родины и страны, гражданином которой я являюсь!» — написал Андреасян.
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