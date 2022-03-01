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Крапивина нелестно отозвалась об Андреасяне, который потребовал наказать «элитных артистов»

Бывший продюсер Светланы Лободы раскритиковала режиссера за слова.

Крапивина нелестно отозвалась об Андреасяне, который потребовал наказать «элитных артистов»
Нателла Крапивина и Светлана Лобода. Фото: Globallookpress.com

Бывший продюсер украинской певицы Светланы Лободы Нателла Крапивина в комментариях под постом в Instagram режиссера Сарика Андреасяна подвергла его нещадной критике.

Сарик Андреасян
Сарик Андреасян. Фото: instagram.com/sarik_andreasyan/?hl=ru

В своем посте Сарик Андреасян выразил недоумение, почему многие артисты молчали, когда президент Украины Владимир Зеленский «истреблял тысячи армянских жизней». Также он не помнит, чтобы кто-то благодарил русских солдат, когда они спасали тысячи жизней в Сирии.

«В сухом остатке мы снова возвращаемся к двойным стандартам, и я очень надеюсь, что Дудь и кучка «элитных» артистов ответит за то, как проявила себя в эти дни», — заявил режиссер.

«Мало того, что ты хреновый режиссер, так ты еще и мудак редкий».

Нателла Крапивина

Напомним, что Россия проводит специальную операцию в Донбассе. Ранее президент Владимир Путин подписал указ о признании Россией ДНР и ЛНР.

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