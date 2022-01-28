«Найти скандал и мутузить его вечно»: Сарик Андреасян высказался в адрес Леры Кудрявцевой

Летом прошлого года на «Новой волне» в Сочи Лера Кудрявцева пошутила в адрес режиссера Сарика Андреасяна. Блондинка отметила, что в его копилке много работ, но хороших мало. Скандал случился практически сразу. Сарик не сдержал эмоций и публично обратился к ведущей со страницы своего инстаграма.

С того момента прошло почти полгода, в ситуации разбираются юристы.

«Ну они все, поймите, профессионалы скандалов, то есть люди этим живут, это часть шоу-бизнеса — найти скандал и мутузить его вечно. Поэтому я просто не хочу этим заниматься, я даже и не думал, что это дойдет до какой-то такой степени. То есть мне достаточно было, как знаете, вот как Виталию Калоеву, чтобы просто сказали: «Простите», если бы мне ответили очень честно, в искренней форме. Я не преследовал цели пиариться на конфликте такого рода, я этим вообще не горжусь», — сказал Андреасян в проекте сайта Teleprogramma.pro «Загугли звезду».

Напомним, ранее Сарик высказался о прекратившейся дружбе с Владимиром Зеленским и вспомнил необычную историю с КВН.

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