«Новый статус: любящая жена»: Даная Пригожина в многослойной юбке из шифона вышла замуж

Дочь продюсера Иосифа Пригожина 24-летняя Даная вышла замуж за своего избранника Евгения. Изначально она хотела отменить свадьбу из-за событий на Украине, но все-таки в последний момент передумала и отправилась под венец.
В сторис Instagram Даная Пригожина разместила снимок со своим мужем. Она подписала его кратко: «Новый статус: любящая жена».
В ЗАГС Даная Пригожина пожаловала в красивом воздушном наряде — многослойной юбке из шифона. Пышного торжества жених и невеста устраивать не стали. Они просто поставили штамп в паспорте. Иосиф Пригожин не присутствовал на свадьбе дочери — он поздравил ее по телефону, сообщает «Комсомольская правда».
Напомним, что Даная Пригожина — дочь продюсера от первого брака. У нее часто в последние годы возникали разногласия с отцом.
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