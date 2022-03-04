«Новый статус: любящая жена»: Даная Пригожина в многослойной юбке из шифона вышла замуж

Дочь продюсера Иосифа Пригожина 24-летняя Даная вышла замуж за своего избранника Евгения. Изначально она хотела отменить свадьбу из-за событий на Украине, но все-таки в последний момент передумала и отправилась под венец.

В сторис Instagram Даная Пригожина разместила снимок со своим мужем. Она подписала его кратко: «Новый статус: любящая жена».

В ЗАГС Даная Пригожина пожаловала в красивом воздушном наряде — многослойной юбке из шифона. Пышного торжества жених и невеста устраивать не стали. Они просто поставили штамп в паспорте. Иосиф Пригожин не присутствовал на свадьбе дочери — он поздравил ее по телефону, сообщает «Комсомольская правда».

больше по теме Дочь Пригожина отменила свадьбу, на которую не хотела приглашать родителя Наследница продюсера перенесла торжество на неопределенную дату.

Напомним, что Даная Пригожина — дочь продюсера от первого брака. У нее часто в последние годы возникали разногласия с отцом.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.