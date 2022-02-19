«Лиза приехала из Нью-Йорка»: Валерия в изумрудном жакете поужинала в ресторане с дочкой и экс-женой Пригожина

Супруги приехали в ресторан в ЦУМе, чтобы провести время с Лейлой Фаттаховой и Елизаветой Пригожиной.

Валерия является одной из самых известных певиц в России. В свое время она выступала с хитом «Часики», а теперь записывает дуэты с молодыми артистами. Уже длительное время артистка счастлива в браке с Иосифом Пригожиным.

Он стал ее поддержкой и опорой. Общих детей у пары нет, но продюсер любит наследников звезды от прошлого брака, как родных. У него тоже есть дети от прошлых отношений.

Особенно тепло Пригожин общается с 23-летней дочкой Елизаветой. Примечательно, что с мамой девушки Лейлой Фаттаховой общается не только он, но и Валерия. Зачастую они даже ходят друг другу в гости.

А вот накануне супруги встретились с Лейлой и Лизой. Они поужинали в ресторане в ЦУМе. Певица отметилась в изумрудном жакете. За столом также были члены съемочной команды.

«В перерывах между съемок клипа фантастический повар в ЦУМе, Федор, моя дочка Лиза прилетела из Нью-Йорка, Лейла, Лера и Евгения. Ой, свет плохой. А это я», — сказал Пригожин.

«Сняли еще один клип на новую дуэтную песню ,совсем скоро расскажем. Команда из Петербурга замечательная», — добавил он.

Поклонники восхитились дружной компанией. «Как интересно», «Дочка очень большая уже», «Классно, что у вас такие отношения», «Это чудесно», «Лиза безумно красивая», «Высокие отношения», — прокомментировали пост подписчики.

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