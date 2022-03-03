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Дочь Пригожина отменила свадьбу, на которую не хотела приглашать родителя

Наследница продюсера перенесла торжество на неопределенную дату.

Дочь Пригожина отменила свадьбу, на которую не хотела приглашать родителя
Даная Пригожина с отцом и сестрой Лизой. Фото: Instagram.com/danaya_prigozhina

Муж певицы Валерии Иосиф Пригожин признался, что его дочь Даная переносит свадьбу.

В связи с последними мировыми событиями наследница звездного продюсера решила отложить торжество. Несмотря на то что Даная Пригожина не собиралась звать отца на свадьбу, о переносе мероприятия рассказал именно Иосиф Пригожин.

«Я вообще об этом не думаю сейчас. Могу сказать только, что свадьбу перенесем. Они распишутся, но сама свадьба будет в другое время», — заявил продюсер в беседе с womanhit.ru.

Напомним, ранее Даная Пригожина рассказала о свадьбе своей мечты. Дочь Иосифа Пригожина не хотела тратить огромные суммы на торжество. Но ее возлюбленный Евгений мечтал о пышной свадьбе. Потому будущие муж и жена пришли к компромиссу, а именно к мероприятию на 50 человек.

К слову, Евгений сделал предложение Данае в новогоднюю ночь. Дочь продюсера должна бsла выйти замуж четвертого марта этого года. В этот день Пригожина отмечает и свой день рождения.

К слову, в этом году Данае Пригожиной исполнилось 25 лет.

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