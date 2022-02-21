«Все наши дети собрались»: Валерия в кожаных мини-шортах и майке повеселилась на юбилее экс-жены Пригожина

Валерия выступает на сцене большую часть жизни. Она стала многодетной мамой, но настоящую любовь встретила не сразу. Вот уже 17 лет артистка счастлива в браке с Иосифом Пригожиным.

У них нет общих детей, но каждый тепло относится к наследникам друг друга от прошлых отношений. Недавно артистка ездила в Санкт-Петербург на съемки. При этом она нашла время на праздник, который устроила экс-жена Пригожина Лейла Фаттахова.

Примечательно, что Валерия дружит с именинницей, а также с дочкой своего мужа Лизой. На празднике певица отметилась в кожаных мини-шортах и белой майке. Укороченный жакет дополнил ее лук.

Артистка повеселилась с Лейлой, которая была в белых сапогах и черном атласном платье с молочным жакетом. А вот дочка Пригожина в синем мини-платье затмила всех стройными ногами. Добавим, что на вечеринке отметилась и дочка Валерии Анна Шульгина.

«Какой вчера был прекрасный вечер —теплый, душевный, вкусный. Отмечали перенесенный юбилей Лейлы. Лиза прилетела, все наши дети собрались, чтобы ее поздравить, но и, конечно, самые близкие друзья и коллеги. Спасибо, любимая, за праздник!» — написала звезда.

Поклонники поразились тому, какие красивые женщины окружают Иосифа. Многие отметились тем, что Лиза копия папы. «Валерия, почему вы такая красивая?», «Вы так хорошо все выглядите, просто девочки», «Лейла потрясающая! А дочка вся в нее», «Это что-то невероятное! Валерия — вы просто неземная», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале