Оказалась в сложном положении: почему Пугачева пропала из соцсетей и не «топит за Россию»

Примадонна, судя по всему, прекрасно понимает, что любое ее слово вызовет массу споров.

Певица Алла Пугачева с момента начала спецоперации в Донбассе ни разу не обмолвилась о происходящем в соцсетях. В отличии, кстати, от своего мужа телеведущего Максима Галкина.

Последний пост в Instagram Примадонны отечественной эстрады датирован 23 февраля – Днем защитника Отечества. Тогда Примадонна поделилась видео из гимназии, на кадрах которого ее дети Гарри и Лиза Галкины ползут с детскими грантами по матам цвета украинского флага. В Сети, что неудивительно, разгорелась жаркая полемика, стоило ли Примадонне выкладывать такое противоречивое видео.

После этого Алла Пугачева ушла в глухую оборону, несмотря на многочисленные просьбы поклонников в комментариях высказаться о происходящем. Она молчит словно партизан.

Примадонна прекрасно понимает, что любое ее слово будет неверно истолковано. В такой непростой момент, что не скажи – все равно наживешь себе врагов. Поэтому Алла Пугачева поступает, как думается, совершенно верно.

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Кроме того, открытая поддержка родной страны может привести и к возможным домашним конфликтам. Примадонне, естественно, этого совсем не хочется.

Напомним, что Россия проводит специальную операцию в Донбассе. Ранее президент Владимир Путин подписал указ о признании Россией ДНР и ЛНР.

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