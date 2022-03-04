«Все прекрасно знают, Максим, кто дырявый»: певица Слава ответила Барских после слов о России

Как отметила исполнительница, она уже давно отписалась от подобных звезд, но случайно увидела слова музыканта в новостях.

Певица Слава в сторис Instagram отреагировала на слова украинского музыканта Макса Барских, который нелестно высказался о России и ее жителях.

«Давно отписалась от таких звезд, но увидела в новостях», — заявила она.

«Хочу обратиться лично к Максу Барских, а не всему украинскому народу. Как он всех приплетает. Всю «дырявую Россию». Все прекрасно знают, Максим, кто дырявый. И это точно не мы. Тебе лучше знать, кто дырявый». Певица Слава

Ранее Макс Барских заявил, что россиянам повезло с его концертами, которые он когда-то давал в нашей стране. Также он назвал Россию «дырявой страной», в которую никто больше не захочет приезжать.

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