«Больше ничего не скажешь!»: Макс Барских назвал Николая Баскова придворным шутом

Украинский певец Макс Барских в сторис Instagram нелестно отозвался о «Золотом голосе России» Николае Баскове.

«Придворный шут. Больше ничего не скажешь! Твой золотой язык России умеет хорошо лизать». Макс Барских

Ранее Николай Басков в соцсетях оставил пост: «Россия войны не начинает. Россия их заканчивает».

«Цитаты великих жополизов», — подписал под этой записью Макс Барских.

Напомним, что Россия проводит специальную операцию в Донбассе. Ранее президент Владимир Путин подписал указ о признании Россией ДНР и ЛНР.

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