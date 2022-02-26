«Больше ничего не скажешь!»: Макс Барских назвал Николая Баскова придворным шутом

Украинский певец Макс Барских в сторис Instagram нелестно отозвался о «Золотом голосе России» Николае Баскове.
«Придворный шут. Больше ничего не скажешь! Твой золотой язык России умеет хорошо лизать».
Ранее Николай Басков в соцсетях оставил пост: «Россия войны не начинает. Россия их заканчивает».
«Цитаты великих жополизов», — подписал под этой записью Макс Барских.
Напомним, что Россия проводит специальную операцию в Донбассе. Ранее президент Владимир Путин подписал указ о признании Россией ДНР и ЛНР.
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