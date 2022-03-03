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«Там не Коля, а на украинском кто-то ругается»: Шаляпин рассказал, как ответил на звонок от Баскова

Номера телефонов звезд слили в Сеть накануне.

«Там не Коля, а на украинском кто-то ругается»: Шаляпин рассказал, как ответил на звонок от Баскова
Прохор Шаляпин. Фото: Global Look Press

Несколько дней назад в Сеть были слиты номера многих российских звезд. Доступны всем оказались контакты Прохора Шаляпина, Николая Баскова, Оксаны Самойловой, Яны Рудковской и других.

Прохор Шаляпин рассказал, что ему пришлось купить новую сим-карту, так как сообщения и звонки с угрозами сыпались буквально каждую минуту.

Николай Басков
Николай Басков. Фото: instagram.com/nikolaibaskov/

«Телефон Николая Баскова взломали хакеры. Мне с его номера звонили, я взял трубку, а там не Коля, а кто-то на украинском языке ругается», — рассказал Шаляпин «Комсомольской правде».

Напомним, ранее Николай Басков высказал свое мнение по поводу военной операции России на Украине. Публикация в Сети набрала миллионы комментариев, а инстаграм пометил ее как информацию, которая не соответствует действительности.

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