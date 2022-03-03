«Там не Коля, а на украинском кто-то ругается»: Шаляпин рассказал, как ответил на звонок от Баскова

Несколько дней назад в Сеть были слиты номера многих российских звезд. Доступны всем оказались контакты Прохора Шаляпина, Николая Баскова, Оксаны Самойловой, Яны Рудковской и других.

Прохор Шаляпин рассказал, что ему пришлось купить новую сим-карту, так как сообщения и звонки с угрозами сыпались буквально каждую минуту.

«Телефон Николая Баскова взломали хакеры. Мне с его номера звонили, я взял трубку, а там не Коля, а кто-то на украинском языке ругается», — рассказал Шаляпин «Комсомольской правде».

Напомним, ранее Николай Басков высказал свое мнение по поводу военной операции России на Украине. Публикация в Сети набрала миллионы комментариев, а инстаграм пометил ее как информацию, которая не соответствует действительности.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.