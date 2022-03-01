Снова березы и снег: Ольга Бузова вернулась в Россию спустя месяц съемок в Африке

Ольга Бузова не скрывает, что является известной телеведущей. Она прославилась, когда стала ведущей «Дома-2». Ей удалось построить также карьеру певицы.

Ольга после расставания с Давой стала больше времени уделять путешествиям. В прошлом году она не раз посетила Францию, Италию и Швейцарию. А в этом году звезда отметила день рождения в Сочи, отдохнула на Куршевеле и уехала работать.

Бузова целый месяц провела в саванне. Для нее это уже второй опыт. В прошлом году она тоже находилась на съемках «Звезд в Африке», но это было летом. Теперь телеведущая весь февраль меняла образы, вела шоу и общалась с участниками проекта.

За это время Россия начала специальную операцию на Украине. Европа закрыла небо для россиян. Ольга 1 марта вернулась в Москву. Она впервые не стал показывать, ни самолет, на котором летела, ни то, как оказалась дома.

Телеведущая засняла вид из дома на березы и снег, который еще не успел сойти. Она пожаловалась, что появилось много хейтеров, а некоторые ее подписчики остро реагируют на ее публикации.

Также поделился новыми фото PR-директор звезды Антон Богославский. Он был с Ольгой на съемках, а теперь наслаждает кофе в столичной кофейне и устроил ужин в ресторане.

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