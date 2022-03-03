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«Несмотря на боль и слезы»: Бузова в белоснежном платье миди и на шпильках выступила на премии «Жара»

Телеведущая впервые за долгое время выступила на публике. При этом она высказалась об артистах, которые отказались выступать. Звезда заявила, что для нее их больше не существует.

«Несмотря на боль и слезы»: Бузова в белоснежном платье миди и на шпильках выступила на премии «Жара»
Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86/

Ольга Бузова привыкла быть в центре внимания. Она не только ведет ряд передач, но и строит карьеру певицы. В прошлом году телеведущая покинула шоу «Дом-2». При этом она стала вести новые передачи, включая кулинарное шоу.

Артистка успевала путешествовать и давать концерты. А этот год она начала с отдыха в Куршевеле и Сочи. А вот почти весь февраль звезда провела на съемках в Африке.

В Россию Ольга вернулась без традиционных фото из самолета. 28 февраля она даже приняла участие в телевизионной премии «Жара», которую организовывает Эмин Агаларов. На сцене артистка появилась в белом платье миди и на шпильках.

Романтичный лук дополнила прическа с распущенными локонами. Бузова даже упала на колени во время выступления. Она исполнила несколько своих хитов.

К слову, потом телеведущая высказалась о тех артистах, которые отказались выступать на премии. Среди них есть много ее знакомых: Егор Крид, Клава Кока, Джиган, Даня Милохин.

«Несмотря на боль и слезы по ночам, я выступила на премии „Жара“ у Эмина Агаларова. Дети и их родители приехали со всех концов страны, чтобы посмотреть на выступления любимых артистов.

Жаль, что некоторые артисты этого не понимают. Поэтому многие из тех, кто кинул свою аудиторию, которая нуждалась сейчас в поддержке, для меня как артисты больше не существуют. И это моя позиция», — высказалась Ольга.

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