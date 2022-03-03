Сергей Лазарев неожиданно для многочисленных поклонников удалил свой Instagram

Ранее музыкант призывал всех политиков сесть за стол переговоров.

Певец Сергей Лазарев по неизвестным причинам удалил свой Instagram. В данный момент его местонахождение неизвестно.

Отметим, что на Сергея Лазарева подписано более четырех миллионов человек. Он один из самых известных российских музыкантов.

Ранее Сергей Лазарев призывал все стороны конфликта на Украине сесть за стол переговоров. Он отмечал, что «ревет как мальчишка», потому что не может из-за подобных ситуаций ничего спланировать в своей жизни.

Напомним, что Россия проводит специальную операцию в Донбассе. Ранее президент Владимир Путин подписал указ о признании Россией ДНР и ЛНР.

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