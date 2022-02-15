«Там была война миров»: Поргина рассказала о соперничестве Кириенко и Быстрицкой

Как отметила актриса, во время съемок звезды забывали о соперничестве и вражде.

Актриса Людмила Поргина в студии программы «Прямой эфир. Андрей Малахов» на канале «Россия 1» рассказала о вражде двух знаменитых актрис — Элины Быстрицкой и Зинаиды Кириенко.

«Я знакома с соперничеством между артистами. А тут такие актрисы известные. Они играли в таком фильме — «Тихий Дон». Было у них соперничество. Быстрицкая была актрисой номер один в Малом театре». Людмила Поргина

Как отметила Людмила Поргина, зависть есть в любом театре. «Кто первый, кто второй. Но светлая память им. Их невозможно не любить. Конфликты, естественно, случались. Но когда они снимались, то забывали о вражде. Там была война миров. Но это и был их темперамент. Зина — такая казачка. Всегда прекрасно одета», — заявила Поргина.

Напомним, что Зинаида Кириенко ушла из жизни в возрасте 88 лет. Причиной смерти стал инсульт.

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