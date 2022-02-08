«Проходит на заднем плане и удаляется за сцену»: Варшавер высмеял роли Поргиной в «Ленкоме»

Как отметил директор театра с расширенными полномочиями, сейчас актриса занята всего в двух спектаклях в незначительных ролях.

Директор «Ленкома» с расширенными полномочиями Марк Варшавер в беседе с Teleprogramma.pro высмеял нынешние роли актрисы Людмилы Поргиной в «Ленкоме».

«Мне в свое время пришлось уговорить Марка Анатольевича Захарова, чтобы Людмиле Поргиной дали звание заслуженной артистки. Она почти не играет в театре уже 30 лет. При этом не может себе отказать в отдыхе. Каждый месяц хочет отдыхать. При этом получать в театре 150 тысяч рублей. Надо уметь зарабатывать. Причем своим трудом». Марк Варшавер

Как добавил Марк Варшавер, Людмила Поргина просила, чтобы ее задействовали в постановках и в итоге актрисе пошли навстречу.

«Она комедийная артистка. На ток-шоу ходит с розовыми волосами. Сейчас я ввел ее в два спектакля: «Поминальная молитва» и «Юнона и Авось». В «Поминальной молитве» Поргина проходит на заднем плане и удаляется за сцену. Приблизительно такая же бессловесная роль в «Юноне и Авось». Станиславский когда-то сказал: «Нет маленьких ролей, а есть маленькие артисты». Она как раз это показывает всем своим видом. И крещенными волосами, которыми радует зрителя», – заметил Варшавер.

Также директор вспомнил слова Поргиной, когда она заявила, что «ей аплодировал вся Европа». «Говорит, что была в Париже, Нью-Йорке. Но она была задействована там в массовке. Выходила на сцену с ребенком на руках и почти сразу удалялась», — заметил Варшавер.

Ранее Марк Варшавер озвучил новую зарплату Людмилы Поргиной в «Ленкоме». Она равна 53 тысячам рублей в месяц.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.