«Это вообще не ее дело!»: Поргина возмутилась словами матери Бузовой о своей зарплате в театре

Как отметила актриса, она вообще-то всю жизнь проработала в «Ленкоме».

Актриса Людмила Поргина заявила, что пропустила мимо ушей слова матери певицы Ольги Бузовой Ирины Александровны, сказанные на программе «Звезды сошлись». Родительница звезды заявила, что актриса не работает 20 лет, но при этом получает зарплату в «Ленкоме».

«Я даже чего-то и не слышала такое. Это вообще не ее дело! Я проработала всю жизнь в этом театре! Она так говорит, потому что читает желтую прессу. Я работала и продолжаю работать». Людмила Поргина

Как отметила Людмила Поргина, однажды она действительно уходила на время из «Ленкома». Взяла отпуск по уходу за больным мужем — Николаем Караченцовым. Ее отпустили на время. При этом она продолжала числиться в театре. Они приходили с мужем на все премьеры, что продлило жизнь Караченцову. По словам Поргиной, Ирина Бузова не имеет право ее обсуждать, сообщает «Собеседник».

Ранее директор «Ленкома» с расширенными полномочиями Марк Варшавер озвучил точную зарплату Людмилы Поргиной в театре. Она равна 53 тысячам рублей в месяц.

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