Меган Маркл в струящемся платье с разрезом появилась на вручении премии с мамой

Дория Рэгланд присоединилась к дочери и принцу Гарри на церемонии вручения премии NAACP Image Awards.

Меган Маркл уже почти четыре года состоит в браке с принцем Гарри. Первое время они жили в Великобритании. Там актриса родила первенца — сына Арчи. Однако жить в центре внимания публики и быть частью королевской семьи оказалось сложно.

В 2020 году супруги отказались от королевских обязанностей и уехали жить в США. Там у них родилась дочка Лилибет. Пара продолжает заниматься помощью людям и развивать свой благотворительный фонд.

На днях Меган впервые за несколько месяцев появилась на публике. Вместе с мужем она пришла на церемонию вручения президентской премии NAACP Image Awards. Для такого случая возлюбленная рыжеволосого принца выбрала голубое платье макси с разрезом и открытым плечом. Она подчеркнула свою стройную фигуру.

Супруги получили награду за то, что их фонд оказал помощь в борьбе с пандемией и активно поддерживал движение Black Lives Matter.

«Моя мама сегодня здесь с нами, и мы все очень гордимся», — сказала супруга принца Гарри в конце благодарственной речи.

Дория Рэгланд поднялась на сцену и вместе с Маркл и принцем Гарри. Она поприветствовала всех присутствующих. Многие видели ее на свадьбе Меган. Тогда она приехала поддержать дочку. На этот раз Дория отметилась в черном элегантном платье чуть ниже колен. Они вместе позировали на сцене.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Маркл и ее родительница. Многие отметили, что они очень похожи. Мама герцогини получила много комплиментов.

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