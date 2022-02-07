Меган Маркл и принц Гарри пострадали из-за гнилья на болоте

Внук королевы и его жена умудрились выбрать не самое лучшее место для жилья.

Пару лет назад герцоги Сассекские сбежали из Великобритании в Америку, мечтая свить здесь гнездышко мечты. Однако в настоящий момент счастье принца Гарри и его жены Меган Маркл несколько омрачилось из-за неудачно выбранного места для жизни.

Рядом с их домом в Санта-Барбаре располагается болото, от которого неожиданно для жителей ближайших районов стали разноситься невероятные гнилостные запахи, которые терпеть люди просто не в силах.

«Пахнет субпродуктами, которые гниют на солнце. Мой желудок просто скручивается пополам», — рассказал один из владельцев «нехорошей» недвижимости рядом изданию Mirror.

К слову, район этот нельзя назвать неблагополучным. Напротив, тут обитают сплошь богачи и знаменитости, например, Опра Уинфри, Кети Перри, Орландо Блум и Эллен ДеДженерес.

В итоге Меган Маркл и принц Гарри решили перебраться подальше от этого зловонного местечка.

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