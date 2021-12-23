Первое фото Лилибет: Меган Маркл и принц Гарри поделились рождественской открыткой с детьми

Герцог и герцогиня Сассекские по традиции решили опубликовать семейное фото. Они впервые показали свою шестимесячную дочку, а также подросшего сына Арчи.

Меган Маркл уже три года счастлива в браке с принцем Гарри. Ее появление в рядах монаршей семьи многое изменило. Она часто нарушала королевский протокол и в итоге вместе с мужем уехала из страны.

Теперь они живут в США, где растят сына Арчи. Двухлетний мальчик был крещен по всем традициям еще в Англии. А вот в этом году Меган родила второго ребенка — дочку Лилибет Диану.

Девочку родители оберегают от лишнего внимания. Даже ее крещение прошло тайно. Ранее Меган рассказывала, что у малышки уже прорезываются зубки. Также герцогиня Сассекская отметила, что она очень красивая.

Лилибет занимает восьмое место в очереди на престол, после своего отца и старшего брата Арчи. Так как скоро наступит католическое Рождество, члены королевской семьи публикуют праздничные открытки.

И хоть Меган и Гарри сложили свои полномочия, они решили соблюсти традицию. В Сети появилась их рождественская открытка — на ней герцог и герцогиня Сассекские запечатлены с детьми.

Маркл была в джинсах и черном свитере. В таком же стиле оделся и ее муж. Счастливая мама держала на руках дочку. Малышку широкая публика увидела впервые. А вот принц держал подросшего сына, у которого волосы стали кудрявыми и еще рыжее, совсем как у папы.

Поклонники восхитились трогательным кадром. Многие отметили, что Лилибет тоже рыженькая. Теперь фанаты считают, что дети пошли в Гарри. Автором снимкам стал Алекси Любомирский. Фото смотрите по ссылке.

Напомним, что девочка, появилась на свет 4 июня 2021 года в одной из клиник Калифорнии. Имя ей дали в честь прабабушки, королевы Елизаветы II, которую в детстве называли Лилибет, и бабушки, покойной принцессы Дианы.

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