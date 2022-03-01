«Резко повернулась и бросила суровый взгляд»: принц Гарри разозлил Меган Маркл на сцене американской премии

Принц Гарри разозлил Меган Маркл на сцене американской премии. Герцогиня Сассекская была очевидно рада, что ей удалось посетить красную дорожку. Однако ее муж чувствовал себя не в своей тарелке.

«Гарри выглядел как рыба, выброшенная на сушу. Он не знал, как себя вести: он смотрел на статуэтку, изучая ее, а затем раскачивался туда-сюда и отдалялся от Меган. Он ненадолго выпрямился, когда Меган резко повернулась и бросила на него суровый взгляд, намекая, что он должен собраться на сцене», — рассказал психолог Лилиан Гласс изданию Express.

Внук Елизаветы II всю жизнь находился под прицелами фотокамер. Боязни сцены у принца нет, но ему явно не нравится такая публичность в отличие от его жены.

«Меган в своей стихии. Она смотрит прямо и говорит красноречиво. Взрослея перед камерами и общаясь с тысячами представителей различных делегаций, надо полагать, он знал, как вести себя на вручении премии. Но это лишь подтверждает, что тело не лжет. Гарри явно не в восторге», — заключил психолог.

Принц Гарри и Меган Маркл впервые в этом году появились на публике вместе. Герцогов Сассекских удостоили американской премии — престижной награды за вклад в общественную жизнь страны. В прошлом году герцоги Сассекские запустили благотворительную программу по трудоустройству женщин. Кроме того, Меган остро подняла вопрос об оплачиваемом отпуске по уходу за ребенком для американок.

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