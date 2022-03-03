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«Я хотел бы изучить возможности этого»: Макгрегор изъявил желание купить «Челси» у Абрамовича

Примерная цена сделки оценивается в три миллиона фунтов.

«Я хотел бы изучить возможности этого»: Макгрегор изъявил желание купить «Челси» у Абрамовича
Конор Макгрегор. Фото: Globallookpress.com

Боец смешанного стиля ирландец Конор Макгрегор в Твиттер-аккаунте «Челси» заявил, что хотел бы рассмотреть возможность приобретения лондонского футбольного клуба.

Роман Абрамович
Роман Абрамович. Фото: Globallookpress.com

Позже в своем Твиттер он выложил скриншот переписки, где сделал подпись: «Челси» продают за три миллиона фунтов. Давайте купим его».

Затем Конор Макгрегор заметил: «Я хотел бы изучить возможность этого».

Напомним, что российский бизнесмен Роман Абрамович принял решение продать лондонский футбольный клуб «Челси». Он хочет получить от сделки три миллиона фунтов. Одной из самых известных футбольных команд Европы Роман Абрамович владел с 2003 года.

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АнглияИрландияКонор МакгрегорРоман АбрамовичФК "Челси"