Визит в «Сколково»: старшая дочь Романа Абрамовича прилетела в Россию к студентам

Старшая дочь бизнесмена Романа Абрамовича редко бывает в России. Однако недавно 29-летняя Анна Абрамович встретилась со студентами программы MBA в Московской школе управления «Сколково».

Поклонников семьи Абрамовича не удивило, что Анна выбрала именно эту школу для посещения. Роман Абрамович помогал улучшать инфраструктуру технически развитого района.

Также Абрамович отправилась на Камчатку. Там наследница миллиардера своими глазами убедилась, как студенты учатся работать в команде и выходить из зоны комфорта. Об этом сообщает Telegram-канал «Антиглянец».

К слову, старшая дочь Абрамовича редко заставляет СМИ говорить о себе. А вот ее сестра – Софья – еще недавно заявила о себе сообщеним о предстоявшей свадьбе. Однако дочь Романа Абрамовича до сих пор не вышла замуж. Поклонники гадают, что послужило расставанию Абрамович и молодого человека, с которым она отдыхала на Карибском острове Сан-Бартелеми.

Напомним, ранее 26-летняя дочь Романа Абрамовича объявила о помолвке. Софья Абрамович делилась фотографиями с возлюбленным, но позже сняла кольцо и перестала говорить об избраннике.

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