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«Чтобы заботиться об интересах»: Роман Абрамович отказался от руководства «Челси»

Миллиардер передал управление футбольным клубом попечителям благотворительного фонда.

«Чтобы заботиться об интересах»: Роман Абрамович отказался от руководства «Челси»

Бывший Губернатор Чукотского автономного округа Роман Абрамович освободил себя от должности руководителя спортивного клуба «Челси».

Футболисты остаются на попечении благотворительного фонда «Челси».

«Во время моего почти 20-летнего владения ФК «Челси» я всегда видел себя в роли хранителя клуба, чья работа заключается в том, чтобы, насколько это возможно, обеспечить наш успех сегодня, строить фундамент для будущего и играть положительную роль в нашем сообществе», – заявил Абрамович.

«Я всегда принимал решения, исходя из интересов клуба, и остаюсь верен этим ценностям. Именно поэтому сегодня я передаю руководство и заботу о футбольном клубе попечителям благотворительного фонда «Челси». Считаю, что в настоящий момент они находятся в лучшем положении, чтобы заботиться об интересах клуба, игроков, персонала и болельщиков», – отметил бизнесмен в своем заявлении на сайте футбольного клуба.

К слову, Абрамович не сказал, что отказывается от владения клубом. Решение бизнесмена было принято накануне финала Кубка лиги.

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