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Сотрудники получили четкие инструкции: Роману Абрамовичу запретили жить в Великобритании

Российский бизнесмен большую часть года привык проводить на туманном Альбионе.

Сотрудники получили четкие инструкции: Роману Абрамовичу запретили жить в Великобритании
Роман Абрамович. Фото: Globallookpress.com

Российский бизнесмен Роман Абрамович не сможет на постоянной основе жить в Великобритании. Источники в службе безопасности этой страны сообщили, что 55-летнему олигарху больше не позволят обосноваться на туманном Альбионе.

Роман Абрамович
Роман Абрамович. Фото: Globallookpress.com

Сотрудники иммиграционной службы получили четкие инструкции, чтобы Абрамович не смог задержаться в стране. Об этом говорят источники.

Напомним, что у Романа Абрамовича уже не первый раз возникают проблемы с въездом в Великобританию, где он является владельцем футбольного клуба «Челси».

В 2018 году он лишился визы инвестора, позволяющей ему и его семье проживать в Великобритании. Однако российский бизнесмен мог въезжать на срок до шести месяцев благодаря гражданству Израиля, сообщает thesun.co.uk.

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