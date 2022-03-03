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Дочь Галича встала на защиту Машкова, которому сын писателя хочет запретить выпуск спектакля

По словам Алены Галич, ни под каким видом постановка не должна быть запрещена.

Дочь Галича встала на защиту Машкова, которому сын писателя хочет запретить выпуск спектакля
Владимир Машков. Фото: Globallookpress.com

Дочь писателя Александра Галича Алена заявила, что не позволит внебрачному сыну своего отца Григорию Михнову-Вайтенко запретить постановку спектакля «Матросская тишина» на сцене «Табакерки».

Александр Галич
Александр Галич. Фото: Globallookpress.com

Как отметила Алена Галич, данный спектакль украшает театр Олега Табакова.  Она думает, что Михнов-Вайтенко из любой ситуации старается извлечь свою выгоду.

«Сейчас ему нужен пиар, поддержка в социальных сетях, заработать лайки. Но хватит устраивать пиар на костях. Сейчас не та ситуация, на которой можно спекулировать и зарабатывать лайки».

Алена Галич

Ранее худрук «Табакерки» Владимир Машков объявил, что все сборы от спектакля «Матросская тишина» будут направлены на помощь беженцам из ДНР и ЛНР.

Внебрачный сын Галича пригрозил Машкову крупным денежным иском, если случится такой поворот событий. Он запретил ставить данный спектакль на сцене «Табакерки» и попросил вычеркнуть его из репертуара, сообщает «Комсомольская правда».

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Тэги

Алена ГаличВладимир МашковГригорий Михнов-ВайтенкоСпектакль "Матросская тишина"Театр "Табакерка"