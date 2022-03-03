Дочь Галича встала на защиту Машкова, которому сын писателя хочет запретить выпуск спектакля

Дочь писателя Александра Галича Алена заявила, что не позволит внебрачному сыну своего отца Григорию Михнову-Вайтенко запретить постановку спектакля «Матросская тишина» на сцене «Табакерки».
Как отметила Алена Галич, данный спектакль украшает театр Олега Табакова. Она думает, что Михнов-Вайтенко из любой ситуации старается извлечь свою выгоду.
«Сейчас ему нужен пиар, поддержка в социальных сетях, заработать лайки. Но хватит устраивать пиар на костях. Сейчас не та ситуация, на которой можно спекулировать и зарабатывать лайки».
Ранее худрук «Табакерки» Владимир Машков объявил, что все сборы от спектакля «Матросская тишина» будут направлены на помощь беженцам из ДНР и ЛНР.
Внебрачный сын Галича пригрозил Машкову крупным денежным иском, если случится такой поворот событий. Он запретил ставить данный спектакль на сцене «Табакерки» и попросил вычеркнуть его из репертуара, сообщает «Комсомольская правда».
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