Жизнь за океаном: стало известно, почему Мария Машкова уехала из России

Мария Машкова родилась в актерской семье – Владимира Машкова и Елены Шевченко, но становиться актрисой некогда не планировала. Больше всего ей нравилась химия, поэтому она видела себя в будущем уж точно не на сцене. После школы Мария сдала документы сразу в два ВУЗа – в Щукинское училище поступила, чтобы самоутвердиться.

Популярность ей принес сериал «Не родись красивой» в начале 2000-х. Вместе с ним произошел и взлет кинокарьеры. В 2009-м она вышла замуж за музыканта и продюсера Александра Слободяника, который к тому моменту 12 лет жил в США. Жить на две страны было тяжело, поэтому Мария приняла непростое решение.

В США Машкова также строит актерскую карьеру. Она успела сняться в короткометражке Александра Тарасова «How Does Time Travel Work?», криминальной ленте «МакМафия» и комедии «Masha from Russia», режиссером, сценаристом и продюсером которой выступил ее супруг. Об этом пишет «Комсомольская правда».

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