Машков перечислит все сборы от спектакля «Матросская тишина» на поддержку жителей ДНР и ЛНР

Актер и режиссер Владимир Машков заявил, что все сборы от спектакля «Матросская тишина», который состоится 4 марта, будут направлены на поддержку жителей ДНР и ЛНР, а также граждан Украины, перешедших на территорию России и нуждающихся в поддержке.

«Восемь лет идет открытая война, за которой наблюдает «цивилизованный» мир, но предпочитает ее не замечать. Я поддерживаю решение нашего президента о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик как единственно возможное в сложившейся ситуации сейчас». Владимир Машков

По словам Владимира Машкова, люди, которые давно живут в состоянии войны, получили надежду на мирную жизнь. Сейчас они находятся в безопасности. Как думает режиссер, сейчас необходимо помогать тем, кто действительно нуждается в помощи.

Напомним, что Россия проводит специальную операцию в Донбассе. Ранее президент Владимир Путин подписал указ о признании Россией ДНР и ЛНР.

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