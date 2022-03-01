«Любите, вдохновляйте»: Машков разместил редкий снимок с Табаковым в честь дня рождения театра

Как отметил актер и режиссер, никогда не надо унывать.

Актер и режиссер Владимир Машков в Instagram разместил редкий кадр со своим коллегой Олегом Табаковым, который ушел из жизни в 2018 году.

«Сегодня особенный день, поэтому с Днем рождения, Театр Олега Табакова! С юбилеем. Любите, вдохновляйте, никогда не унывайте! И улыбками, как с глянца, обязательно, сияйте! Ура!» Владимир Машков

«Какие вы красавцы на этом фото», «Поздравляю от всей души. Ваш благодарный зритель», «Дальнейших успехов и премьер», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Театр Олега Табакова празднует 35-летие. Сейчас именно Владимир Машков возглавляет культурное учреждение.

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