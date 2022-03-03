«Хотела двигаться самостоятельно»: Пригожин объяснил, почему Валерия отказалась петь в «Комбинации»

По словам продюсера, никто не мог в те годы ее желанию препятствовать.

Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с Teleprogramma.pro объяснил, почему его жена певица Валерия в свое время отказалась петь в группе «Комбинация».

«Это правда, что она не стала выступать в этом коллективе. Она отказалась, потому что хотела сольной карьеры. Она всегда хотела двигаться самостоятельно». Иосиф Пригожин

Как подчеркнул Иосиф Пригожин, это было именно желание Валерии, поэтому тогда никто не мог ей препятствовать. «Главное для нее было выступать сольно», — заявил Иосиф Пригожин.

Ранее композитор Виталий Окороков отмечал, что звал активно Валерию в группу «Комбинация». В те годы исполнительница пела в обычном ресторане. Певица на предложение Окорокова не откликнулась. В итоге он взял в музыкальную команду свою школьную любовь Алену Апину.

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