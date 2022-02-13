«Моя зарплата составляла около 100 рублей за концерт»: Апина отдавала все деньги мужу-продюсеру

С Александром Иратовым певица развелась после 25 лет брака.

В 2016-м году Алена Апина развелась с продюсером Александром Иратовым после 25 лет брака. Именно он считал все деньги артистки, а былые времена, по признанию артистки, группа «Комбинация» давала по 30-40 концертов в месяц.

«Это были 1988 — 1991 годы, в стране бардак, в экономике кавардак. Когда я уходила из группы, моя зарплата составляла около 100 рублей за концерт. На эти деньги я могла снять простую квартиру, купить себе бантики-булавки, куда-то поехать в путешествие. Но на первую квартиру в Москве я себе в «Комбинации», конечно, не заработала», — призналась Апина в эфире Радио «Комсомольская правда».

Как отметила Апина, после развода ей с дочерью достался дом и машина. А ей пришлось начать учиться зарабатывать самостоятельно. Алена работала на радио, снимала программы, читала лекции.

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