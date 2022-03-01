Композитор Окороков объяснил, почему Валерия наотрез отказалась петь в «Комбинации»

Композитор Виталий Окороков объяснил, почему в группу «Комбинация» в свое время взяли певицу Алену Апину, а не ее коллегу Валерию. По словам Окорокова, нынешняя жена продюсера Иосифа Пригожина в те годы работала в ресторане.
«Я предложил: «Давай выступать с нами». Но узнав, что придется петь вдвоем, она категорически отказалась: «Работаю только сольно!».
Как отметил Виталий Окороков, в один из дней в коридоре саратовской консерватории он столкнулся со своей школьной любовью Аленой Апиной. Ему очень остро требовалась вторая солистка в «Комбинацию». Он позвал бывшую возлюбленную, которая с радостью согласилась, сообщает «Комсомольская правда».
Напомним, что группа «Комбинация» была широко известна в девяностых годах прошлого века. Некоторые хиты музыкальной команды популярны до сих пор.
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