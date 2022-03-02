«Обижаться впору мне самому»: композитор Окороков вспомнил ссору из-за песни Крутого и Серова

По его словам, многие звезды в девяностых годах были прижимистыми.

Композитор Виталий Окороков заявил, что музыкант Александр Серов не удосужился с ним расплатиться в девяностых годах прошлого века и спровоцировал конфликт с другом композитором Игорем Крутым. Он заметил, что в те годы звезды считали каждую копейку.

Как отметил Виталий Окороков, Александр Серов часто в те годы пел хиты, сочиненные для него Игорем Крутым, давним другом певца. В какой-то момент Серов решил спеть хит Окорокова «Проклятая». Даже Крутой не понял такого поворота событий и обиделся.

«Хотя обижаться впору мне самому: заплатить стандартный гонорар в 2000-3000 долларов певец позабыл. От него мне достались лишь похвалы: «Это так круто — тебя Серов поет! Да еще и на «Песне года»! Виталий Окороков

Напомним, что Игорь Крутой и Александр Серов вместе приехали покорять Москву из Украины. Сегодня они прекрасно ладят между собой, сообщает «Комсомольская правда».

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